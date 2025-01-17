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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14:0317/01/2025, Cuma
AA
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Fenerbahçe ligde topladığı 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde topladığı 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı. Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.




#Adana Demirspor
#Fenerbahçe
#İdman

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