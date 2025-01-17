Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı. Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.