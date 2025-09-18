Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 55. dakikasında sarı-lacivertliler VAR incelemesi sonrası penaltı kazanmıştı.

VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."