Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasındaki Fenerbahçe-Alanyaspor maçının 55. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltının VAR kayıtları açıklandı.
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 55. dakikasında sarı-lacivertliler VAR incelemesi sonrası penaltı kazanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı vuruşu öncesi gerçekleşen VAR incelemesinin konuşmalarını yayımladı.
VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."