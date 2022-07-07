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Fenerbahçe altyapıya Avrupa modelini getirecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde futbol şubesindeki değişimler tüm hızıyla devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe altyapıya Avrupa modelini getirecek
Mustafa Alper Avcı

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, altyapıya büyük önem veriliyor.

Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, altyapıyı daha işlevsel ve sistematik hale getirmek amacıyla İngiltere 3. Lig'de Port Vale takımında altyapı koordinatörü olarak görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı'ya teklif götürdü.

Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının yönetim ile altyapı arasındaki köprü görevini görmesini, aynı zamanda teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli bir şekilde çalışmasını planlıyor.

UEFA Pro Lisans sahibi olup geçmişte de Fenerbahçe altyapısında görev yapmış olan Mustafa Alper Avcı'nın da bu teklifi değerlendirdiği ve ilerleyen günlerde nihai kararını vereceği bildirildi.

Mustafa Alper Avcı kimdir?

  • 18 Ağustos 1981 yılında İzmir'de doğan Mustafa Alper Avcı, 2005-2009 yılları arasında Fenerbahçe'de genç takım antrenörlüğü yaptı. Avcı, Altay, Konyaspor, Kahramanmaraş ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde antrenör olarak çalıştı.
  • 2013 yılında ilk teknik direktörlüğünü deneyimini Bandırmaspor'da yaşadı. Marmara ekibinin ardından Medipol Başakşehir ve Şanlıurfaspor'un U21 takımlarında görev aldı. Avcı, Balıkesirspor, Akhisar Belediye, 1922 Konyaspor, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor ve Altay'da da antrenörlük yaptı. Avcı, aktif olarak ise İngiltere 3.Ligi'nde mücadele eden Port Vale takımında altyapı koordinatörlüğü görevini yürütüyor.
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