Fenerbahçe altyapıya Avrupa modelini getirecek

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, altyapıya büyük önem veriliyor.

Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, altyapıyı daha işlevsel ve sistematik hale getirmek amacıyla İngiltere 3. Lig'de Port Vale takımında altyapı koordinatörü olarak görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı'ya teklif götürdü.

Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının yönetim ile altyapı arasındaki köprü görevini görmesini, aynı zamanda teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli bir şekilde çalışmasını planlıyor.

UEFA Pro Lisans sahibi olup geçmişte de Fenerbahçe altyapısında görev yapmış olan Mustafa Alper Avcı'nın da bu teklifi değerlendirdiği ve ilerleyen günlerde nihai kararını vereceği bildirildi.

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Mustafa Alper Avcı kimdir?