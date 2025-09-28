Fenerbahçe - Antalyaspor maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalayaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı son iki karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde üst üste iki haftadır puan kaybı yaşayan Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri
Tek eksik Jhon Duran
Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran... Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Antalya'da eksik çok
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.