Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

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Bruma Braga'ya kiralandı
Fenerbahçe'de devre arasının ilk ayrılığı gerçekleşti. PSV'den bonservisi alınan Armindo Bruma, Portekiz ekiplerinden Braga'ya kiralandı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bruma, SC Braga’ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 asist yaptı.
Braga, Bruma transferini "Kemerlerinizi bağlayın" mesajı ile duyurdu.
Bruma, transferi için, "Ülkeme geri dönmek her zaman iyi hissettirmiştir. Bu fırsatı bana verdiği için Braga'ya teşekkür ediyorum. Braga gibi muhteşem bir kulübe yardım etmek istiyorum. Burada olduğum için mutluyum." açıklamalarında bulundu.