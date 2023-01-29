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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 milyon 250 bin Euro vererek bonservisini aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.

23:33 . 29/01/2023 Pazar
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Bruma Braga'ya kiralandı

Bruma Braga'ya kiralandı

Fenerbahçe'de devre arasının ilk ayrılığı gerçekleşti. PSV'den bonservisi alınan Armindo Bruma, Portekiz ekiplerinden Braga'ya kiralandı.

Fenerbahçe açıklama yaptı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bruma, SC Braga’ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 asist yaptı.

Braga, Bruma transferini "Kemerlerinizi bağlayın" mesajı ile duyurdu.

Bruma, transferi için, "Ülkeme geri dönmek her zaman iyi hissettirmiştir. Bu fırsatı bana verdiği için Braga'ya teşekkür ediyorum. Braga gibi muhteşem bir kulübe yardım etmek istiyorum. Burada olduğum için mutluyum." açıklamalarında bulundu.



#Fenerbahçe
#Bruma
#transfer
1 saat önce
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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu
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