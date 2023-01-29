Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bruma, SC Braga’ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bruma, transferi için, "Ülkeme geri dönmek her zaman iyi hissettirmiştir. Bu fırsatı bana verdiği için Braga'ya teşekkür ediyorum. Braga gibi muhteşem bir kulübe yardım etmek istiyorum. Burada olduğum için mutluyum." açıklamalarında bulundu.