Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

17:2118/08/2025, Pazartesi
AA
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu öncesindeki hazırlık programı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, yeni sezon için ilk idmanını 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.


Fenerbahçe Beko'nun bu süreçte çıkacağı hazırlık maçları şu şekilde:

4 Eylül Perşembe:


19.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)


8 Eylül Pazartesi:


19.00 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)


13 Eylül Cumartesi:


19.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)


17 Eylül Çarşamba:


19.30 AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena)


Girit Turnuvası

19 Eylül Cuma:


18.00 Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)


21 Eylül Pazar:


18.00-20.30 Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)

