Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu öncesindeki hazırlık programı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, yeni sezon için ilk idmanını 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.
4 Eylül Perşembe:
19.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Eylül Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Eylül Cumartesi:
19.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17 Eylül Çarşamba:
19.30 AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena)
19 Eylül Cuma:
18.00 Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)
21 Eylül Pazar:
18.00-20.30 Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)