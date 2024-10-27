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Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR'ı belli oldu

12:2427/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hakem Direnç Tonusluoğlu
Hakem Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Federasyon bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.


Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bugünün maçlarında görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.


Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu.




#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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