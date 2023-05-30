Fenerbahçe-Antalyaspor maçının Hakemi Zorbay Küçük olurken, VAR Hakemi Hakan Ceylan oldu.
Fenerbahçe Süper Lig'de bugün sahasında karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerek, zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln ve Osayi-Samuel bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Alioski ve Gustavo Henrique'yi de maç kadrosuna alması beklenmiyor Portekizli teknik adamın, ligdeki Trabzonspor ve kupadaki Sivasspor maçlarının kadrosunda değişiklik yapması beklenmiyor. İki maçta kadroda yer alan oyuncuların sergilediği performanstan memnun olan Jesus kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Luan Peres'ten oluşan savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmeyen Jesus sol bekte tercihini Brezilyalı stoper Luan Peres'den yana kullanacak. Hollandalı sol bek Oosterwolde ise yedekler arasında yer alacak, Alioski ise yine kadro dışında olacak.
Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Samet Akaydın, Serdar Aziz, Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.