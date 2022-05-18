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Fenerbahçe devlerin peşinde olduğu Williot Theo Swedberg'in peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe rotasını genç yıldız adaylarına çevirdi. Sarı-lacivertli takımın İsveç'in Hammarby takımında forma giyen ve Manchester City, Liverpool gibi takımların da izlediği Wiliot Theo Swedberg ile ilgilendiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe devlerin peşinde olduğu Williot Theo Swedbergin peşinde
1.85 boyundaki Williot Swedberg orta saha olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'de gelecek yapılanması adına genç oyuncu arayışları devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımın, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Wiliot Theo Swedberg ile ilgilendiği öğrenildi.

"Fenerbahçe takip ediyor"

SVT Sports'a açıklamalarda bulunan AZ Alkmaar’ın scout şefi Artur Numan, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç oyuncuyu takip ettiğini söyledi. Numan, "Hammarby’nin 18 yaşındaki yıldız adayı Williot Theo Swedberg'i izledim. Herkes izliyor. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City ve Liverpool’un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm. Daha fazlası olduğuna da eminim" ifadelerini kullandı.

  • Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan ve 6 gol kaydeden genç orta saha oyuncusu, İsveç'in U19 takımında forma giyiyor. 2024 yılında Hammarby ile olan sözleşmesi sona erecek olan Williot Swedberg'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.
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