Fenerbahçe devlerin peşinde olduğu Williot Theo Swedberg'in peşinde

1.85 boyundaki Williot Swedberg orta saha olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'de gelecek yapılanması adına genç oyuncu arayışları devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımın, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Wiliot Theo Swedberg ile ilgilendiği öğrenildi.

"Fenerbahçe takip ediyor"

SVT Sports'a açıklamalarda bulunan AZ Alkmaar’ın scout şefi Artur Numan, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç oyuncuyu takip ettiğini söyledi. Numan, "Hammarby’nin 18 yaşındaki yıldız adayı Williot Theo Swedberg'i izledim. Herkes izliyor. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City ve Liverpool’un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm. Daha fazlası olduğuna da eminim" ifadelerini kullandı.