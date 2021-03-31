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Fenerbahçe Erdinç Sözer'i açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 52 yaşındaki antrenör Erdinç Sözer'in, teknik ekibe katıldığını açıkladı. Sözer, teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe Erdinç Sözeri açıkladı
Emre Belözoğlu ve Erdinç Sözer

Fenerbahçe Kulübü, antrenör Erdinç Sözer'in teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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