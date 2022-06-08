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Fenerbahçe Evander için Midtjylland ile görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Evander için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Evander için Midtjylland ile görüştü
Transfermarkt verilerine göre Evander'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Sarı-lacivertli takımı Portekizli dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 67 yaşındaki hocanın vermiş olduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, birçok ismi gündemine aldı.

Evander'den yeşil ışık

Jorge Jesus'un transfer listesinde yer alan Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Evander için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncudan olumlu yanıt aldı. 23 yaşındaki oyuncudan yeşil ışık alan Fenerbahçe Yönetimi, Midtjylland ile görüşmelerini sürdürüyor.

  • Sözleşmesi 2025 yılında bitiyor
  • Bu sezon takımıyla birlikte 47 maçta süre alan Evander, 17 gol ve 11 asistle oynadı. 2019 yılında Vasco da Gama'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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