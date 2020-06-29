Fenerbahçe geriye kalan haftalarda kimlerle oynayacak?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda attığı golle 3-2 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yoluna teknik direktörsüz olarak devam eden Fenerbahçe geriye kalan 5 haftayı kazanarak, Avrupa Ligi potasına girmek istiyor. Sarı-lacivertliler puan tablosunda 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe şuanda ligde 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 29 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde de 39 gole engel olamadı.

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumu Süper Lig 29. haftanın cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan karşılaşmaları sona erdi. Geriye sadece Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesi kaldı. Bu karşılaşma haricinde 29. haftanın puan durumunda Başakşehir zirvedeki yerini korudu.Süper Lig 29. haftada oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yse Kadıköy'de son dakikalarda bulduğu golle Malatyaspor'u 3-2 yendi.Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktıZirve yarışındaki Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Alanyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.Şampiyonluk yarışında yer alan Sivasspor sahasında, küme düşme potasındaki Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise evinde Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.Trabzonspor yara aldı Ankaragücü umudunu koruduGaziantep FK sahasında 10 kişi kalan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir-Galatasaray mücadelesinden de kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Süper Lig 29. hafta puan durumu şu şekilde;

Fenerbahçe'nin kalan maçları;

Göztepe (E)

Gençlerbirliği (D)

Sivasspor (E)

Beşiktaş (D)

Rizespor (E)

Hedef Avrupa Ligi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'e elenen ve ligde de erkenden havlu atan Fenerbahçe, geriye kalan maçlarını kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Sarı-lacivertliler bu senede bilindiği gibi Avrupa'ya gidememişti.