Fenerbahçe geriye kalan haftalarda kimlerle oynayacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe geriye kalan haftalarda kimlerle oynayacak?
Süper Lig'in 30. haftasına Fenerbahçe, 46 puanla 6. sırada giriyor. Peki Fenerbahçe kalan maçlarda kimlerle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kalan son 5 maçı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda attığı golle 3-2 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yoluna teknik direktörsüz olarak devam eden Fenerbahçe geriye kalan 5 haftayı kazanarak, Avrupa Ligi potasına girmek istiyor. Sarı-lacivertliler puan tablosunda 6. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe şuanda ligde 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 29 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde de 39 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin kalan maçları;
Göztepe (E)
Gençlerbirliği (D)
Sivasspor (E)
Beşiktaş (D)
Rizespor (E)
Hedef Avrupa Ligi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'e elenen ve ligde de erkenden havlu atan Fenerbahçe, geriye kalan maçlarını kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Sarı-lacivertliler bu senede bilindiği gibi Avrupa'ya gidememişti.
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