|
Spor

Fenerbahçe iki ismi açıkladı

Fenerbahçe, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler milli futbolcu Mert Müldür için anlaşma sağladı. Öte yandan Miha Zajc'ın da sözleşmesi uzatıldı.

09:59 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Miha Zajc - Mert Müldür

Miha Zajc - Mert Müldür

Sarı-lacivertli kulüp, Mert Müldürü renklerine bağlıyor. Bugün saat 23:45'te İstanbul'a gelecek olan milli savunmacı, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz milli futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.


Kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile de 18 maça çıktı ve 1 gol attı.



Miha Zajc'ın sözleşmesi uzatıldı

Öte yandan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile de el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.


29 yaşındaki Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 102 maçta 18 gol atıp 7 de asist kaydetti.









#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Sassuolo
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?