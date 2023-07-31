Fenerbahçe iki ismi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, Mert Müldürü renklerine bağlıyor. Bugün saat 23:45'te İstanbul'a gelecek olan milli savunmacı, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz milli futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.





Kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile de 18 maça çıktı ve 1 gol attı.









Miha Zajc'ın sözleşmesi uzatıldı





Öte yandan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile de el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.





29 yaşındaki Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 102 maçta 18 gol atıp 7 de asist kaydetti.































