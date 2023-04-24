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Spor

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı

Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakemi Halil Umut Meler oldu.

16:14 . 24/04/2023 Pazartesi
IHA
İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler

İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler

Fenerbahçe, bu akşam İstanbulspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da ise Bahattin Şimşek ve Kerem Ersoy bulunacak.




Giresunspor- Başakşehir karşılaşmasına Özgür Yankaya

Günün diğer karşılaşmasında Giresunspor, evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 17.00’de ilk düdüğün çalacağı müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcıları Furkan Ürün ve Emrah Ünal olacak. Dördüncü hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu’nun yapacağı mücadeleye Özgür Yankaya VAR, Neslihan Muratdağı ile Serkan Çimen de AVAR olarak atandı.


Antalyaspor-Sivasspor maçında Atilla Karaoğlan

Antalyaspor da saat 20.00’de sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen’in düdük çalacağı, Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara’nın yardımcı hakemlik görevlerini üstleneceği maçta VAR’da Atilla Karaoğlan, AVAR’da da Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#İstanbulspor
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