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Spor

Fenerbahçe - Kayserispor | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:56 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 16:01 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.


Fenerbahçe puan kaybettiği senaryoda Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek.


FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.


FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.


FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
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