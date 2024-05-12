Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe puan kaybettiği senaryoda Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.