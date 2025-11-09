Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

13:059/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Antalya bölgesi haberi Ömer Faruk Turtay
Antalya bölgesi haberi Ömer Faruk Turtay

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 20.00’de Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.


Müsabakanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’a AVAR olarak Hakan Yemişken ile Ömer Tolga Güldibi eşlik edecek.





#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Ömer Faruk Turtay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvuru nasıl nereden yapılacak? 500 bin TOKİ konut başvurusu şartları ve ödeme planı detayları