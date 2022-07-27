Spor Fenerbahçe kazancı KAPa bilirdi
TRANSFER

Fenerbahçe kazancı KAP'a bilirdi

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin transferi için İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardığını açıklarken, kulübün kasasına girecek bonservis bedelini de açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe kazancı KAPa bilirdi
Kim Min Jae.

Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platform'una (KAP) bildirdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadesini kullandı.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından 25 yaşındaki stoperin ayrılığını, "Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" şeklinde duyurdu.

Diğer taraftan Napoli de transferi, "Canavar mavi oldu" şeklinde, Başkan Laurentiis ile sözleşme imzaladığı video ile açıkladı.

Kim Min Jae ise resmi Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında "Fenerbahçe benim ailem ve seni kalbimin derinliklerinde hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@kiminjae3'in paylaştığı bir gönderi

The Monster è azzurro! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F6pjsayTPj

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