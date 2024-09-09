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Spor

Fenerbahçe Kostic'i duyurdu: Formayı giydi

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

20:05 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:05 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Filip Kostic formayı giydi.
Filip Kostic formayı giydi.

Fenerbahçe, Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.”


Fenerbahçe'nin paylaşımı:

31 yaşındaki Sırp futbolcu geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.





#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Transfer
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