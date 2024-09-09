Fenerbahçe Kostic'i duyurdu: Formayı giydi

Fenerbahçe, Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
“Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.”
31 yaşındaki Sırp futbolcu geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.