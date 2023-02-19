Fenerbahçe Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'nin 2021 tarihinde Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini uzatmak ve maaşını arttırmak istiyor. Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Portekizli oyuncu, Fenerbahçe'den yeni sözleşmesinde 1.5 milyon euro maaş istedi.





Görüşmeler olumlu devam ediyor

Sarı-lacivertli kulübün kapıyı 1 milyon eurodan açtığı ve görüşmelerin olumlu olarak ilerlediği iddia edildi. Her iki tarafın da anlaşma zemininde buluşmaya yakın olduğu öğrenildi.





Bonservisi 15 milyon euro

Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği 26 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe, ucuza elden çıkarmak istemiyor. Sarı-lacivertli takımın, Crespo'dan 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediği öğrenildi.





Bu sezon toplamda 27 karşılaşmada süre alan Crespo, 2 gol ve 3 asistle oynadı.























