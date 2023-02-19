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Spor

Fenerbahçe Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kendi oyuncularının sözleşmelerini uzatmak istiyor. Miguel Crespo da, sarı-lacivertli takımda yeni sözleşme isteyen futbolcular arasında bulunuyor ve görüşmeler olumlu seyrediyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:12 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'nin 2021 tarihinde Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini uzatmak ve maaşını arttırmak istiyor. Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Portekizli oyuncu, Fenerbahçe'den yeni sözleşmesinde 1.5 milyon euro maaş istedi.


Görüşmeler olumlu devam ediyor

Sarı-lacivertli kulübün kapıyı 1 milyon eurodan açtığı ve görüşmelerin olumlu olarak ilerlediği iddia edildi. Her iki tarafın da anlaşma zemininde buluşmaya yakın olduğu öğrenildi.


Bonservisi 15 milyon euro

Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği 26 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe, ucuza elden çıkarmak istemiyor. Sarı-lacivertli takımın, Crespo'dan 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediği öğrenildi.


Bu sezon toplamda 27 karşılaşmada süre alan Crespo, 2 gol ve 3 asistle oynadı.







#Miguel Crespo
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
24 dakika önce
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Fenerbahçe Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalayacak
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