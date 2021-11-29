Fenerbahçe modaya uydu: Liderle puan farkı 12 oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler İzmir deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Göztepe'nin golünü Jahovic atarken Fenerbahçe'nin eşitlik golü Serdar Dursun'dan geldi.
Maçtan dakikalar;
19. dakikada Soner’in soldan pasında Fenerbahçe kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde topu önünde bulan Jahovic uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
34. dakikada Soner’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Akbunar, topu tekrar Soner’e göndermek istedi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Halil’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
GOL!
- 40. dakikada Mesut’un kısa düşen pasında topu önünde bulan Jahovic, topla ceza sahasına kadar girdi. Berke ile karşı karşıya kalan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 1-0
46'ncı dakikada Min Jae'den sıyrılan Jahovic pasını Halil'e aktardı. Halil'in gelişine vuruşunda top yan direkten dönüp taca çıktı.
GOL!
- 48'inci dakikada maça beraberlik geldi. İrfan Can'ın ortasında bomboş pozisyondaki Serdar Dursun kafayı vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
53'üncü dakikada Atınç'tan sıyrılarak ceza yayı üzerinden şutunu çeken Serdar Dursun'un vuruşunda topu kaleci İrfan Can çeldi.
77'nci dakikada ceza yayı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı. Berkan'ın sert şutunda top yandan auta çıktı.
88’inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Soner’i formasından çekerek faul yapan Novak, 2‘nci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+1’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic kaleyi yokladı, top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.