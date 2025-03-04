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Fenerbahçe'ye İspanyol hakem

Fenerbahçe'ye İspanyol hakem

12:474/03/2025, Salı
IHA
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Alejandro Hernandez, 2017 yılında İspanya'nın en iyi hakemi olarak seçildi.
Alejandro Hernandez, 2017 yılında İspanya'nın en iyi hakemi olarak seçildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe’nin sahasında İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45’te İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşılaşacak.


Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak.


Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR’da ise Valentin Gomez görev yapacak.








#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Rangers
#Alejandro Hernandez

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