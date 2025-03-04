Fenerbahçe

Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR’da ise Valentin Gomez görev yapacak.