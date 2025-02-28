Rangers Kulübü'nün Ramazan hassasiyeti gönülleri fethetti

Rangers Kulübü'nün yayımladığı bildiride, 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılarak "Bu durum, seyahat eden taraftarlarımızı önemli ölçüde etkilemese de lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının" ifadelerine yer verildi.