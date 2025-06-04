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Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

16:194/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç ve yönetiminin seçime gitmesi için kongre üyeleri tarafından toplanan imza sayısını açıkladı.

Fenerbahçe'de kongre üyeleri, başkan Ali Koç ve yönetiminin seçime gitmesi için imza kampanyası başlatmıştı.


Sarı-lacivertliler, kulübe ulaşan imza beyannamesine dair bilgilendirme yaptı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Noter Tarafından Posta Yoluyla Teslim Alınan Beyanname: Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan beyannameler, Hukuk Departmanımız tarafından teslim alınmaktadır. 04.06.2025 tarihi itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır.


Yüksek Divan Kurulu (YDK) Eliyle Teslim Alınan Beyanname: Yüksek Divan Kurulu’na teslim edilen beyannameler, YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanımıza imza karşılığında teslim edilmiştir. 04.06.2025 itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir.


Bu bilgiler ışığında, kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229’dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçevede yürütülmeye devam edecektir."






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