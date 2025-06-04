Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

KAMUOYUNA DUYURU



Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır.



Daha önce de vurguladığımız gibi,… pic.twitter.com/Cqrf7VBfN4