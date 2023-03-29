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Spor

Fenerbahçe rüzgarı arkasına alacak

Fenerbahçe, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisini kırılma noktası olarak görüyor. Ligde henüz derbi zaferi olmayan teknik direktör Jorge Jesus, oyunculara derbiyi tarihi bir fırsat olarak anlatırken, planlarını da bu doğrultuda yapıyor

Haber Merkezi
10:24 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş derbisiyle bir kırılma maçı oynayacak. Sarı lacivertliler ligde kırılma anlarının yaşanacağı periyoda giriyor. Fenerbahçe hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçını kritik viraj olarak görüyor.


Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı arkasına alacak. Beşiktaş maçını tarihi fırsat olarak gören teknik direktör Jorge Jesus, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor, oyunculara derbinin şampiyonluk hedefine ulaşma noktasında sarı-lacivertli takıma büyük bir güç sağlayacağına vurgu yapıyor.


Jesus ilk derbi galibiyetini almak istiyor

Süper Lig'de bu sezon derbi maçlarda istediği sonucu alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisini kazanarak Türkiye'de ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin kalan bölümünde büyük maçları kazanamadığı için eleştirilen tecrübeli teknik adam tüm planlarını kazanmak üzerine yapıyor. Jesus bunun için de yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş için detaylı bir analiz hazırlıyor. Portekizli teknik adam, milli takım dönüşünde oyuncularıyla birlikte taktik çalışmalarda tespit ettiği üzere Beşiktaş'ın zaaflarını da çalışacak.






#fenerbahçe
#jorge jesus
#beşiktaş
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