Fenerbahçe rüzgarı arkasına alacak

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı arkasına alacak. Beşiktaş maçını tarihi fırsat olarak gören teknik direktör Jorge Jesus, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor, oyunculara derbinin şampiyonluk hedefine ulaşma noktasında sarı-lacivertli takıma büyük bir güç sağlayacağına vurgu yapıyor.

Süper Lig'de bu sezon derbi maçlarda istediği sonucu alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisini kazanarak Türkiye'de ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin kalan bölümünde büyük maçları kazanamadığı için eleştirilen tecrübeli teknik adam tüm planlarını kazanmak üzerine yapıyor. Jesus bunun için de yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş için detaylı bir analiz hazırlıyor. Portekizli teknik adam, milli takım dönüşünde oyuncularıyla birlikte taktik çalışmalarda tespit ettiği üzere Beşiktaş'ın zaaflarını da çalışacak.