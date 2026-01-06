Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı

13:266/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kocaeli bölgesi hakemi Alper Çetin
Kocaeli bölgesi hakemi Alper Çetin

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.


Müsabakada VAR’da Alper Çetin, AVAR’da da Mustafa Savranlar ile Suat Güz görev yapacak.






#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Alper Çetin
#VAR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?