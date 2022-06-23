Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyunculara yönelen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, birçok isim gündeme geldi.

Fenerbahçe Sergio Oliveira transfer için harekete geçti

Fenerbahçe geçen sezonu Roma’da kiralık geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveria’yı gündemine aldı. O Joao gazetesinde yer alan haberde, teknik direktör Jorge Jesus’un, bonservisi Porto’da olan Oliveria için yönetime rapor verdiği belirtildi. Yönetim de 30 yaşındaki futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Oyuncunun, Futbol Operasyon Direktörü Mario Branco ile Yunan ekibi PAOK’ta birlikte çalıştığı da belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon toplamda 45 maçta süre alan Sergio Oliveira, 8 gol ve 2 asistle oynadı.

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