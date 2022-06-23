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Fenerbahçe Sergio Oliveira transfer için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda son olarak gündeme, geride bıraktığımız sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da olan orta saha oyuncusu Sergio Oliveira geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Sergio Oliveira transfer için harekete geçti
Sergio Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyunculara yönelen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, birçok isim gündeme geldi.

Fenerbahçe Sergio Oliveira transfer için harekete geçti

Fenerbahçe geçen sezonu Roma’da kiralık geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveria’yı gündemine aldı. O Joao gazetesinde yer alan haberde, teknik direktör Jorge Jesus’un, bonservisi Porto’da olan Oliveria için yönetime rapor verdiği belirtildi. Yönetim de 30 yaşındaki futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Oyuncunun, Futbol Operasyon Direktörü Mario Branco ile Yunan ekibi PAOK’ta birlikte çalıştığı da belirtildi.

  • Geride bıraktığımız sezon toplamda 45 maçta süre alan Sergio Oliveira, 8 gol ve 2 asistle oynadı.

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