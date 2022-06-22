Fenerbahçe 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'daki Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı, 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak.
- Rövanş mücadelesi ise 27 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.
📸 Sabah antrenmanından fotoğraflar 🙌 pic.twitter.com/88Tz2iYMqJ
📸 Sabah antrenmanından fotoğraflar 🙌 pic.twitter.com/88Tz2iYMqJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2022