Fenerbahçe 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykeli hediye edildi

Eşi Dilek İmamoğlu’nun amcası Mehmet Kaya’nın cenazesi için Trabzon'da bulunan Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği Trabzon Sanat Evi'nde hediye edilen kendi heykeli ve beraberindekilerle poz verdi.