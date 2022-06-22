Spor Fenerbahçe 20 Temmuzda Dinamo Kiev ile karşılaşacak
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Fenerbahçe 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe 20 Temmuzda Dinamo Kiev ile karşılaşacak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'daki Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı, 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak.

  • Rövanş mücadelesi ise 27 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.

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