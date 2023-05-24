Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen ve şansını zora sokan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 0-0’ın rövanşında Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan ve topla oynama üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda Batshuayi ile Valencia sahada olmasına rağmen bitiricilik sorunu yaşadı. Arda Güler her maç üstüne koyarak ilerlerken, takımının hemen hemen her atağının içerisinde yer aldı. Fenerbahçe savunmasının aksadığı anlarda Sivasspor çok net pozisyonlardan yararlanamadı. Ayrıca konuk ekibin zaman geçirmek için sık sık yerde yatması ve kaleci Ali Şaşal Vural’ın oyunu geç başlatması tepkilere neden oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe’de Batshuayi’nin topu direkten dönerken, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu skoru 1-0’a getirdi. 59. dakikada kontra atağa çıkan sarı lacivertlilerde Valencia’nın ortasında arka direkte Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 85.dakikada ise King Fenerbahçe'nin 3.golünü attı. Bu skorla birlikte Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran ilk takım Fenerbahçe oldu.