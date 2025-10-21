Yeni Şafak
Fenerbahçe Stuttgart'a hazırlanıyor

15:0421/10/2025, Salı
AA
Jhon Duran da çalışmalarda yer aldı.
Jhon Duran da çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Stuttgart maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.


Sahada koordinasyon, çabukluk ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Stuttgart maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.





#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Stuttgart
