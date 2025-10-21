Fenerbahçe Stuttgart'a hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koordinasyon, çabukluk ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.