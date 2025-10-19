Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye flaş çağrı: 'Böyle bir oyuncu yok onu oynatın'

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye flaş çağrı: 'Böyle bir oyuncu yok onu oynatın'

Haber Merkezi
10:0919/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye bir çağrıda bulundu. Şu anda oynatılmayan oyunculardan birisini söyleyen Demirel, ondan katkı alınabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde NOW Spor'da konuşan teknik direktör Volkan Demirel, sarı lacivertli takıma çağrıda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben şu an Fenerbahçe'de olsam Emre Mor'u kullanırdım."

"Fenerbahçe'de şu anda Emre Mor gibi bir oyuncu yok."

"Sağlam, sağlıklı, özgür bir Emre'den çok katkı alabilirsin."

#Fenerbahçe
#Volkan Demirel
#Emre Mor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tufan Erhürman kazanırsa ne olur? Tufan Erhürman’ın KKTC planı nedir?