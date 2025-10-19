Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye flaş çağrı: 'Böyle bir oyuncu yok onu oynatın'

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye bir çağrıda bulundu. Şu anda oynatılmayan oyunculardan birisini söyleyen Demirel, ondan katkı alınabileceğini ifade etti.

1 /6 Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.

2 /6 Bu maç öncesinde NOW Spor'da konuşan teknik direktör Volkan Demirel, sarı lacivertli takıma çağrıda bulundu.

3 /6 Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

4 /6 "Ben şu an Fenerbahçe'de olsam Emre Mor'u kullanırdım."

5 /6 "Fenerbahçe'de şu anda Emre Mor gibi bir oyuncu yok."