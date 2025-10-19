Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye flaş çağrı: 'Böyle bir oyuncu yok onu oynatın'

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye bir çağrıda bulundu. Şu anda oynatılmayan oyunculardan birisini söyleyen Demirel, ondan katkı alınabileceğini ifade etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.
Bu maç öncesinde NOW Spor'da konuşan teknik direktör Volkan Demirel, sarı lacivertli takıma çağrıda bulundu.
Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:
"Ben şu an Fenerbahçe'de olsam Emre Mor'u kullanırdım."
"Fenerbahçe'de şu anda Emre Mor gibi bir oyuncu yok."
"Sağlam, sağlıklı, özgür bir Emre'den çok katkı alabilirsin."