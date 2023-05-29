Fenerbahçe Tite ile görüştü

Jorge Jesus nihai kararını henüz açıklamadı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği göre belirsizliğini korurken, Brezilya basınından yeni bir teknik direktör iddiası geldi. Sezon başında sarı lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın akıbeti henüz netleşmezken, nihai kararını sezon bittikten sonra vereceğini her platformda dile getiren Jesus'un yerine flaş bir iddia ortaya atıldı.
UOL Esporte'nin geçtiği habere Fenerbahçe, Tite ile masaya oturdu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2022 sonunda takımdan ayrılan tecrübeli teknik adamın birçok takımla temasa geçtiği belirtildi. Tite'nin Fenerbahçe'nin yanı sıra Al-Hilal, Olimpiakos ve bir Japon kulübüyle görüştüğü haber detayında yer aldı. Tite geçtiğimiz günlerde Corinthians'ın teklifini reddetmişti.
Fenerbahçe'nin başında toplamda 30 lig maçına çıkan Jorge Jesus, 2.27'lik puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk ihtimallerini zora sokan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda final oynayacak.