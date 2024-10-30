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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Haber Merkezi
13:4830/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.


Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idman sahada devam etti. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışması yaptı.


Antrenman, hücum ve savunma varyasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Jose Mourinho

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