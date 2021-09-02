Fenerbahçe'den sürpriz transferler: İki yıldız imza için İstanbul'da

Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz iki transferi gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler son olarak Köln'de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe, Salzburg'un forvet oyuncusu Mergim Berisha ile de anlaşmaya vardı.

Max Meyer şaşkınlık yaşattı

Basında ismi duyulmayan Meyer'in İstanbul'a gelmesi sosyal medyada şaşkınlık yaşattı. Meyer, Schalke 04, Crystal Palace ve Köln gibi takımların formasını giymişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 337 resmi maça çıktı. Meyer bu maçlarda 65 gol attı 53 de asist yaptı.

Mergim Berisha sürprizi

Fenerbahçe uzun süredir aradığı forveti ise Avusturya'da buldu. Sarı lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı. Pivot özelliğiyle bilinen forvet, Meyer ile birlikte İstanbul'a geldi.

Salzburg forması giyen Mergim Berisha, Avusturya Ligi’nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.