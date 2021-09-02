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Fenerbahçe'den sürpriz transferler: İki yıldız imza için İstanbul'da

Fenerbahçe'de UEFA kadrolarının belirleneceği son günde sürpriz iki transfer gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde bulunan orta saha oyuncusu Max Meyer ile Salzburg'un forvet oyuncusu Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Max Meyer vve Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ali Koç

Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz iki transferi gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler son olarak Köln'de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe, Salzburg'un forvet oyuncusu Mergim Berisha ile de anlaşmaya vardı.

Max Meyer şaşkınlık yaşattı

  • Basında ismi duyulmayan Meyer'in İstanbul'a gelmesi sosyal medyada şaşkınlık yaşattı. Meyer, Schalke 04, Crystal Palace ve Köln gibi takımların formasını giymişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 337 resmi maça çıktı. Meyer bu maçlarda 65 gol attı 53 de asist yaptı.

Mergim Berisha sürprizi

  • Fenerbahçe uzun süredir aradığı forveti ise Avusturya'da buldu. Sarı lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı. Pivot özelliğiyle bilinen forvet, Meyer ile birlikte İstanbul'a geldi.

Salzburg forması giyen Mergim Berisha, Avusturya Ligi’nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.

Mergim Berisha 23 yaşında ve piyasa değeri 10 milyon euro.
Mergim Berisha 23 yaşında ve piyasa değeri 10 milyon euro.

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