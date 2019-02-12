UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe tribünlerini ikiye bölen adam Andre Ayew

Fenerbahçe-Zenit maçında oyuna sonradan dahil olan Andre Ayew, sarı lacivertli bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tribünlerin bir kısmı ise bu tepkilere müdahale etti ve oyuncuya destek olmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar Zenit maçı sonrasında tribünleri selamladı.

Fenerbahçeli taraftarlar Zenit maçı sonrasında tribünleri selamladı.

Fotoğraf: Cemal YURTTAŞ

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Ganalı yıldız Andre Ayew, ıslıklandı. Topu ayağına aldığında tepki görmeye başlayan oyuncuya bazı taraftarlar ise destek oldu.

Sezon başından bu yana beklenen performansı gösteremeyen oyuncu bu sezon birçok karşılaşmada tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Ayew son olarak Zenit maçında da aynı tepkiyi görmeye başlarken mücadelede galip olmanın da avantajıyla duyarlı taraftarların desteğini aldı.

  • Swansea'den sezon başında kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ayew'in sezon sonunda büyük ihtimalle takımına geri dönmesi bekleniyor.

Sadık Çiftpınar'a büyük destek

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar mücadeleci yapısıyla yine dikkatleri üzerine çeken Sadık Çiftpınar'a destek tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarındaki müdahaleleriyle takdir gören oyuncuya 'Sadık, Sadık, Sadık' şeklinde tempo tutan tribünler maç sonunda da desteklerine devam etti.

Sarı lacivertli tribünler Zenit'in penaltısını kurtaran Harun lehine de uzun süre tempo tuttu.

Sadık Çiftpınar ve Harun Tekin performanslarıyla Fenerbahçeli taraftarların takdirini gördü.
Sadık Çiftpınar ve Harun Tekin performanslarıyla Fenerbahçeli taraftarların takdirini gördü.
AA

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.