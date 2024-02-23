Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? || UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rakibi belli oldu. Konferans Ligi’nde kura çekimi tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? İşte detaylar.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri
> Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
> Servette-Viktoria Plzen
> Ajax-Aston Villa
> Molde-Club Brugge
> Dinamo Zagreb-PAOK
> Sturm Graz-Lille
> Olympiacos-Maccabi Tel Aviv
> Maccabi Haifa-Fiorentina