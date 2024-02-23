Spor

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? || UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kur çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

15:31 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:33 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kur çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kur çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti.

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rakibi belli oldu. Konferans Ligi’nde kura çekimi tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? İşte detaylar.

FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı
7 Mart Perşembe
günü oynanacak. Rövanş karşılaşması ise
14 Mart Perşembe
günü oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri

> Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

> Servette-Viktoria Plzen

> Ajax-Aston Villa

> Molde-Club Brugge

> Dinamo Zagreb-PAOK

> Sturm Graz-Lille

> Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

> Maccabi Haifa-Fiorentina



#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Union Saint-Gilloise
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