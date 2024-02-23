Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? || UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaştı. Joshua King’in 2 gol attığı maçta Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2’de 2 yaparak 6 puanla grupta zirvede yer aldı. Spartak Trnava ise 2. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Spartak Trnava - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.