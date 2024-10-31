Fenerbahçe
Sarı-lacivertli ekip, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği törenle yeni takım otobüsünü basına tanıttı.
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği törenle yeni takım otobüsünü tanıttı.
Sarı-lacivertlilerin yeni otobüsünün arka tarafında 28 şampiyonluk logosu, arka ve ön camda Atatürk imzası, yanlarda sezonun üç forması ve 5 yıldızlı Fenerbahçe amblemi yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin yeni otobüsü:
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
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