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Fenerbahçe yeni takım otobüsünü tanıttı

Fenerbahçe yeni takım otobüsünü tanıttı

13:5631/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertli ekip, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği törenle yeni takım otobüsünü basına tanıttı.

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği törenle yeni takım otobüsünü tanıttı.


Sarı-lacivertlilerin yeni otobüsünün arka tarafında 28 şampiyonluk logosu, arka ve ön camda Atatürk imzası, yanlarda sezonun üç forması ve 5 yıldızlı Fenerbahçe amblemi yer aldı.


İşte Fenerbahçe'nin yeni otobüsü:

Fenerbahçe'nin paylaşımı:




#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Otobüs

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