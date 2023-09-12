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Spor

Fenerbahçe'de 6 numaraya Gomes

Sarı-lacivertli kulüp, Everton'dan Andre Gomes'le prensip anlaşmasına vardı. Transfer için teknik direktör İsmail Kartal'ın onayı bekleniyor.

10:24 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Andre Gomes'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Andre Gomes'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Orta sahada 6 numaraya bir futbolcu alarak transferi noktalandırmayı hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Andre Gomes için devreye girdi.


Sportif direktör Mario Branco, İngiliz ekibi ve 30 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştı.


Teknik direktör İsmail Kartal, Gomes'e onay verirse transfer gerçekleşecek.


30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa ekibi Lille'de kiralık oynamış ve 28 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.







#Fenerbahçe
#Andre Gomes
#Everton
38 dakika önce
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