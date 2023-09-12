Fenerbahçe'de 6 numaraya Gomes

Andre Gomes'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.
Orta sahada 6 numaraya bir futbolcu alarak transferi noktalandırmayı hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Andre Gomes için devreye girdi.
Sportif direktör Mario Branco, İngiliz ekibi ve 30 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Gomes'e onay verirse transfer gerçekleşecek.
30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa ekibi Lille'de kiralık oynamış ve 28 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.