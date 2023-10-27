Fenerbahçe'de Alexander Djiku şoku

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbeden dolayı MR’ı çekilen Alexander Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Djiku’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.