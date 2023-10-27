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Spor

Fenerbahçe'de Alexander Djiku şoku

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun en az 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
17:55 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 18:04 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe, sezon başında Djiku'yu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, sezon başında Djiku'yu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbeden dolayı MR’ı çekilen Alexander Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Djiku’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.


Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



#Alexander Djiku
#Fenerbahçe
#Süper Lig
17 saat önce
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