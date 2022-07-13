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Fenerbahçe'de ayrılık sırası Luiz Gustavo'da

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Joshua King ve Willian Arao ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerde, bu iki transferin ardından gözler kadrodan ayrılacak isimlere döndü. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Mergim Berisha ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ayrılık sırası Luiz Gustavoda
34 yaşındaki Gustavo'nun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Mesut Özil ile yollarını ayıran, Willian Arao ile anlaşan Fenerbahçe’de yönetim, Luiz Gustavo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

Yıllık ücretinin tamamını istiyor

Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcu, yıllık ücreti 4 milyon euronun tamamını istiyor. Gustavo’nun anlaşma olmazsa kadro dışı kalması da gündeme geldi.

  • Berisha Mainz ile görüşüyor
  • Geçen sezon büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, ayrılığa hazırlanıyor. Alman futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen Mainz 05 ile görüşmek için Almanya’ya gitti.

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