Fenerbahçe'de ayrılık sırası Luiz Gustavo'da Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Joshua King ve Willian Arao ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerde, bu iki transferin ardından gözler kadrodan ayrılacak isimlere döndü. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Mergim Berisha ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.

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