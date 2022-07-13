Fenerbahçe'de ayrılık sırası Luiz Gustavo'da

Mesut Özil ile yollarını ayıran, Willian Arao ile anlaşan Fenerbahçe’de yönetim, Luiz Gustavo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.
Yıllık ücretinin tamamını istiyor
Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcu, yıllık ücreti 4 milyon euronun tamamını istiyor. Gustavo’nun anlaşma olmazsa kadro dışı kalması da gündeme geldi.
- Berisha Mainz ile görüşüyor
- Geçen sezon büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, ayrılığa hazırlanıyor. Alman futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen Mainz 05 ile görüşmek için Almanya’ya gitti.
Joshua King sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/onYF9D1XjO
Joshua King sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/onYF9D1XjO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022