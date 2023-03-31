Fenerbahçe'de Beşiktaş çalışmaları devam ediyor

Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Ligde şu anda gol krallığı yarışında zirvede bulunan Enner Valencia'nın durumu merak konusu. Golcü ismin Beşiktaş derbisine yetişeceği tahmin ediliyor. Saha çalışmalarına başlayan Enner Valencia, takımla da antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.