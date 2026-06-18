Fenerbahçe'de büyük gün: Yeni teknik direktörle ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği an geldi. Sarı-lacivertli kulüp, futbol takımının başına geçecek yeni teknik direktörün bugün saat 13.00'te resmen duyurulacağını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezon yapılanmasını hız kesmeden sürdüren ve son dönemde hem yönetimsel hem de idari kadroda önemli adımlar atan Fenerbahçe, teknik direktör bilmecesini çözdü.
Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan son dakika paylaşımına göre; yeni teknik patron, bugün öğle saatlerinde kamuoyuna ilan edilecek.
Saat 13.00'te kulübün resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen belli olacak.