Aykut Kocaman'dan ayrılığa veto! Satılmasını istemedi

Fenerbahçe'de teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman, takımdaki gidecek isimlerle ilgili raporunu hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, talipleri olan genç yıldızın satılmasına karşı çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, kadro planlamasıyla ilgili ilk taleplerinden biri ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Dorgeles Nene için Kocaman'ın yönetime olumlu rapor verdiği ve genç futbolcunun takımda tutulmasını istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene'nin bazı Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtilirken, Aykut Kocaman'ın oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, Malili futbolcunun sahip olduğu hız, dinamizm ve hücum gücüyle sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sağlayacağını düşündüğü ifade edildi.
Kocaman'ın, 23 yaşındaki futbolcunun gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime olumlu rapor sunduğu kaydedildi.
Genç oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanan Kocaman'ın, Nene'nin kadroda tutulmasını istediği aktarıldı.