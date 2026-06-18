Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aykut Kocaman'dan ayrılığa veto! Satılmasını istemedi

Aykut Kocaman'dan ayrılığa veto! Satılmasını istemedi

11:0418/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe'de teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman, takımdaki gidecek isimlerle ilgili raporunu hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, talipleri olan genç yıldızın satılmasına karşı çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, kadro planlamasıyla ilgili ilk taleplerinden biri ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Dorgeles Nene için Kocaman'ın yönetime olumlu rapor verdiği ve genç futbolcunun takımda tutulmasını istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene'nin bazı Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtilirken, Aykut Kocaman'ın oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Malili futbolcunun sahip olduğu hız, dinamizm ve hücum gücüyle sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sağlayacağını düşündüğü ifade edildi.


Kocaman'ın, 23 yaşındaki futbolcunun gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime olumlu rapor sunduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanan Kocaman'ın, Nene'nin kadroda tutulmasını istediği aktarıldı.

#Fenerbahçe
#Aykut Kocaman
#Dorgeles Nene
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu Personeli Alım İlanları 2026: KPSS'siz ve KPSS'li Binlerce İlan Yayında!