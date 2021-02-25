Fenerbahçe'de forvet belirsizliği devam ediyor

Valencia bu sezon ligde 20 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanı öncesi forvette kime forma vereceği konusunda kararsız. Forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan genç çalıştırıcı, Samatta, Thiam, Valencia ve Cisse dörtlüsünden birini tercih edecek.

Valencia bir adım önde

Ancak bu dört isim arasında Valencia bir adım önde gözüküyor. Ekvadorlu oyuncunun topu saklayıp ileri taşıması ve arkadaşlarına servis yapması, Erol Bulut’u memnun ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Valencia ile taktik antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

Pelkas-Osayi-Valencia üçlüsü olacak

Cisse, Samatta ve Thiam da yedek kulübesinde maça başlayacak. Trabzonspor deplasmanında hücum üçlüsünün orta sahanın solunda Pelkas, orta alanın sağında Osayi-Samuel, forvette ise Valencia görev yapacak.

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