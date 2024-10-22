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Fenerbahçe'de gözler Manchester United maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Manchester United maçına çevrildi

14:4222/10/2024, Salı
AA
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Fenerbahçe'de gözler Manchester United maçına çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Manchester United maçına çevrildi

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı.


Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

#Fenerbahçe
#Manchester United
#Avrupa Ligi

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