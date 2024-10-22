Fenerbahçe'de gözler Manchester United maçına çevrildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı.