Fenerbahçe'de hayal kırıklığı Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'nin ara transferde 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Beklentilerin uzağında kalan genç sol bek, 1 UEFA Avrupa Ligi, 3'ü Süper Lig olmak üzere sadece 4 maçta forma giyerken, 2 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı ve 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen teknik heyet tarafından süre verilmedi.





Jesus yetersiz buluyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un da Ossterwolde'yi yetersiz bulduğu belirtildi. Oynadığı maçlarda vasat bir performans sergileyen 21 yaşındaki Hollandalı sol bek ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Kaleye şut dahi çekemeyen Oosterwolde'nin isabetli ortası da bulunmuyor.





Hava topu kazanma ve top kazanma istatistiklerinde de 0.3 gibi oldukça düşük bir yüzdeye sahip olan genç sol bek, yüzde 22 gibi düşük ikili mücadele kazanma oranıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.









🎙️@omercelikbasli : “Jayden Oosterwolde’yi transfer ettiniz. Oyuncu hakkında ne düşünüyorsunuz?”



🗣️Jorge Jesus: “Kolay olmadı böyle bir oyuncunun transferi. Yabancı sınırı kuralına uygun bir oyuncu. Onun yeteneklerine inanıyorum. Ofansif olarak bize katkı sağlayacak.” — SPOR (@yenisafakspor) January 29, 2023



