Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor: Ersun Yanal'ın kredisi tükeniyor

Fenerbahçe’de geçen sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girilmesine rağmen ortaya konulan futbol ve alınan sonuçlardan sonra eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal’a yöneldi.

Yeni Malatyaspor maçına 9 savunma özelliği olan oyuncuyla çıkan teknik adam, Miha Zajc, Deniz Türüç, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu gibi ofansif özelliği olan oyuncuları ise yedek soyundurdu. Takıma geç müdahale etmesi, oyuncu değişikliklerinde geç kalması Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki performansını tartışılır hale getirdi. Çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle eleştirilerin hedefinde olan Yanal, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında skoru koruma içgüdüsüyle defansif ağırlıklı oyuncuları oyuna dahil etti. Yanal’ın son iki maçta yaptığı 6 değişikliğin 5’i defans oyuncusu. Tecrübeli teknik adamın oyuncu değişikliklerinde yanlışlar yapması, gol bulması gerekirken Deniz, Zajc ve Ferdi gibi ofansif isimleri tercih etmemesi performansını tartışılır hale getirdi.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon oynadığı son 15 deplasman maçında sadece 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Futbol ümit vermiyor

Sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu performans gelecek adına ümit vermiyor. Teknik heyetin çözmesi gereken sorunlar var. Savunmada çok fazla pozisyon veren Fenerbahçe, organize atak geliştirme konusunda sıkıntı yaşıyor, özellikle oyundaki organizasyon eksikliği takım oyununda yaşanan sıkıntıyı ortaya koyuyor. Takım oyunu oynamak yerine bireysel oyun ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler hücuma çıktığında geri dönmekte zorluk yaşıyor, rakiplerine kontra atak fırsatı veriyor. Sarı-lacivertlilerde ortaya konulan futbol nedeniyle oklar Ersun Yanal’ı göstermeye başladı.

Zirve için yarıştığı rakipleri Avrupa arenasında mücadele ederken, F.Bahçe tek kulvarda mücadele ediyor ancak sarı-lacivertliler buna rağmen 12 maçta 15 puan kaybetti. Fenerbahçe, ligde 3 mağlubiyet aldı, bu mağlubiyetlerin 2’sini ligin son sıralarında yer alan takımlarına kaybetti (Antalyaspor ve Kayserispor). F.Bahçe’nin avantajı G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da bu süreçte puan kaybetmesi. Bu süreçte puan farkı açılmış olsaydı teknik heyet konusunda farklı gelişmeler yaşanabilirdi.

Neleri yanlış yapıyorlar?

Fenerbahçe organize atak gerçekleştirmede sıkıntı yaşıyor. Hızlı pas, etkili orta ve isabetli şut konusunda halen sıkıntılar devam ediyor. Futbolcular oyunun yönünü değiştirmede hızlı değil ve hızlı paslaşamıyor. Kanatlardan etkili hücum geliştiremiyor ve etkili ortalar yapamıyorlar. Kanatlarda forma giyen Moses ile Rodrigues beklentilerin altında performans sergiliyor. Topu tutmayı, çalım atmayı, dar alanlara girmeyi seven iki futbolcu çok fazla top kaybı yapıyor. Kanat oyuncuları beklere yeteri kadar yardım etmiyor. Fenerbahçe’nin iki beki rakip hücumdayken çok içeri giriyor. Böyle olunca rakiplere kenarlarda geniş alanlar kalıyor ve Fenerbahçe ceza alanına ortalamanın üzerinde top iniyor ve kalede tehlike yaşanıyor. İki stoper Zanka ile Serdar Aziz yeterli çabuklukta değiller. İki oyuncu da rakip kontrataklarda genellikle geride kalıyor ve pozisyona müdahale edemiyor.