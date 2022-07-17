Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da gündeminde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Pedro’nun transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü Cagliari ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.
Anlaşma sağlanırsa salı günü İstanbul'a gelecek
Pedro’nun menajeri Marco Piccioli, İstanbul’da Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme detaylarını konuşacak. Anlaşma sağlandığı takdirde Brezilyalı oyuncu salı günü İstanbul’a gelerek imzayı atacak.
- Sözleşme detayları belli oldu
- Sarı-lacivertlilerin, Joao Pedro’ya 2.4 milyon eurodan 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.
Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transfer oldu. (🖇Di Marzio) pic.twitter.com/KJE3eqCdwi
Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transfer oldu. (🖇Di Marzio) pic.twitter.com/KJE3eqCdwi— SPOR (@yenisafakspor) July 14, 2022