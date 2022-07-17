Spor Fenerbahçede Joao Pedronun sözleşme detayları belli oldu
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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşme detayları belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma aşamasına geldiği Joao Pedro'da önemli mesafe kaydetti. Sarı-lacivertli takım Cagliari ile anlaşma sağlarken, oyuncunun menajerini de İstanbul'a davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Joao Pedronun sözleşme detayları belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da gündeminde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Pedro’nun transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü Cagliari ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.

Anlaşma sağlanırsa salı günü İstanbul'a gelecek

Pedro’nun menajeri Marco Piccioli, İstanbul’da Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme detaylarını konuşacak. Anlaşma sağlandığı takdirde Brezilyalı oyuncu salı günü İstanbul’a gelerek imzayı atacak.

  • Sözleşme detayları belli oldu
  • Sarı-lacivertlilerin, Joao Pedro’ya 2.4 milyon eurodan 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

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