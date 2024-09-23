Fenerbahçe'de kötü futbol tartışılıyor

Fenerbahçe'de iç sahada Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlusu olarak teknik direktörü Jose Mourinho gösteriliyor. Tecrübeli teknik adam oynattığı sistem, ilk 11 tercihleri ve yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştiriliyor.





Tempolu ve sert oyunuyla bilinen Portekizli çalıştırıcının, şu ana kadar bunu sarı-lacvertli takımda oturtamadı. Savunmada büşük boşluklar verilirken, bireysel hatalar yenilgiyi getirdi. Sol kanatta görev yapan Maximin'in bireysel oyunu takımı da bozarken, hücumda topu ayağında fazla tutması, pas yerine çalımı düşünmesi atakların sonuçsuz kalmasına neden oluyor.





Önlem alınmadı

Galatasaray'ın savunma yönü zayıf Maximin’in kanadından bindirmeleri karşısında Mourinho, önlem alamadı. Tecrübeli teknik adam ayrıca sağda İrfan Can Kahveci, sol kanatta Tadic ile işleyen düzenin yanı sıra iyi uyum yakalayan Djiku-Becao tandemini bozdu.









Oyunu okuyamadı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuna müdahalesi de eleştiriliyor. Skor 3-0 olduktan sonra Djiku'yu çıkarıp, Amrabat'ı geriye çekmesi ve Fenerbahçe'yi tek stoper oynatması da "intihar" olarak değerlendiriliyor. Mourinho'nun formsuz En-Nesyri'yi oynatıp, tecrübeli golcü Cenk Tosun'a hiç süre vermemesi de eleştirileri beraberinde getiriyor.





Sol kanatta sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Oğuz Aydın'ın değerlendirilmemesi de Mourinho'ya eleştirileri artırıyor.











