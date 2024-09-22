EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddialarına yanıt

17:5222/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig 6. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır."


"Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."






#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu