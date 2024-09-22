Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında: 'Ağlayan adam'

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında oldukça geniş yer buldu. Peki, dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için neler yazıldı?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Bu karşılaşma dünya basınında da geniş yer buldu. İşte derbi hakkında atılan başlıklar:
CORRIERE DELLO SPORT: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı
AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti
EXPRESS: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti
SPORT MEDIASET: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı
FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt
MUNDO DEPORTIVO: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi
DAILY MAIL: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu