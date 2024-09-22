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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında: 'Ağlayan adam'

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında: 'Ağlayan adam'

Haber Merkezi
11:4022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında oldukça geniş yer buldu. Peki, dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için neler yazıldı?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Bu karşılaşma dünya basınında da geniş yer buldu. İşte derbi hakkında atılan başlıklar:

CORRIERE DELLO SPORT: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı

AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti

EXPRESS: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti 

SPORT MEDIASET: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı

FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

MUNDO DEPORTIVO: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi


DAILY MAIL: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mourinho

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